[Review] Gods Will Fall

Wanneer de goden te ver gaan en zelf gestraft moeten worden.

De goden vroegen om aanbidding, en dat kregen ze ook. Echter, elk jaar vroegen ze om meer opoffering van de mensen, tot de mensheid op een punt kwam dat ze de goden niet langer wilden dienen. Wanneer je niet deed wat de goden vroegen, betaalde je met jouw leven. Omdat het over moest zijn en om de goden voor eens en voor altijd uit te schakelen, gingen ze met man en macht de zee op. De Goden lieten zich niet zien, maar de stormen die ze veroorzaakten zorgden voor ontelbaar veel doden en leed. Tienduizend zielen hebben hun lichaam verlaten in dit eerste gevecht tegen de goden. En ze waren nog niet eens begonnen…

Kleine stam, vele goden

Gods Will Fall is een dungeon crawler welke je dit keer, zoals je hierboven kon lezen, het laat opnemen tegen de goden zelf. Wanneer je begint met spelen valt een ding direct op: eigenlijk begint het spel al helemaal niet eerlijk. De enige overlevenden zijn 8 mensen uit jouw stam, de tegenstanders zijn goden die je stuk voor stuk zult moeten verslaan. Met jouw groep loop je rond over een eiland. Op dit eiland zijn verschillende grotten met elk een eigen god en aan jou de taak de goden te verslaan. Per beurt mag er één persoon uit jouw stam de grot binnen treden.

Wat erg tof en origineel is, is dat je per grot (en dus god) een hele nieuwe wereld betreedt die allemaal anders zijn. In de wereld zijn uitdagingen in de vorm van monsters. Elke tegenstander die je onderweg verslaat geeft de god iets minder leven. Het is dus de bedoeling zo veel mogelijk tegenstanders uit te roeien zodat je de god kan verslaan. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Je bent namelijk steeds alleen, en sommige tegenstanders zijn zo sterk dat ze je in een paar klappen doodslaan.



Als er een lid van jouw stam overlijdt, dan zit hij vast in de grot tot de god verslagen is. Je hebt in feite dus 8 kansen (8 stamleden die over zijn van de storm op zee) om te winnen per grot. Je kan per keer kiezen wie van de mannetjes naar binnen gaat en elk hebben ze hun eigen vaardigheden en wapen. Waar sommigen heel hard slaan zijn anderen weer veel sneller en dus zul je hierin de juiste keuzes moeten maken.

Een.. uitdaging

Gods Will Fall is een origineel spel met een concept welke ik nog niet kende, wat erg leuk is. Wel is dit spel zeer moeilijk te noemen, het vergde mij behoorlijk wat tijd om te oefenen voordat ik eens niet gelijk game over was in de eerste grot die ik betrad. Dit is natuurlijk een uitdaging maar kan ook zoveel frustraties opwekken dat je het spel links laat liggen. Het is dan ook echt een spel voor de gevorderde gamer.

Een lust voor het oog

De grafische vormgeving is erg leuk gedaan en het is leuk om te zien dat er per god een hele nieuwe wereld is met elk een eigen sfeertje. Er zijn leuke details aangebracht en er is altijd iets nieuws te zien. Het geluid past goed bij het spel en je bent er wel even zoet mee doordat de moeilijkheidsgraad zo hoog ligt.

Conclusie

Gods Will Fall is een origineel spel met een nieuw concept: je gaat als team van 8 personen goden verslaan. Deze goden zitten verstopt in elk hun eigen grot, waar ook een hele wereld met tegenstanders schuil gaat. Het is verschrikkelijk moeilijk om te winnen, want je mag maar met 1 mannetje tegelijk naar binnen en de kans is groot dat je het niet redt tot de god zelf. Gods Will Fall is mooi gemaakt, het geluid past er goed bij en je bent er even zoet mee door de moeilijkheidsgraad. Ben je toe aan een echte uitdaging? Dan is Gods Will Fall iets voor jou!

Eindcijfer: 7,8