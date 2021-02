Pokémon TCG Set uit 1999 geveild voor recordbedrag

Pokémonkaarten verbreken weer records!

Af en toe komt er een bericht in het nieuws van een zeldzame Pokémonkaart die een groot bedrag oplevert op een veiling. Het nieuwsbericht van vandaag gaat echter over een geheel complete first edition set uit 1999. Daarnaast heeft elke kaart de PSA-beoordeling Gem Mint 10 gekregen. Dit betekent dat de kaarten in absolute nieuwstaat verkeren, waarbij ook de centrering van de kaarten klopt. Een zeer zeldzame set dus. Het veilingbedrijf Goldin Auctions heeft de veiling uiteindelijk afgetikt op maar liefst $666.000,-.

Naar mate de vraag naar de originele sets Pokémonkaarten blijft stijgen zal de waarde ervan alleen maar toenemen, al zal het grootste aandeel van het bedrag bepaald zijn door de zeer gewilde first edition Charizard kaart die ook onderdeel uitmaakt van de set.

Wat zijn jullie meest waardevolle Pokémonkaarten?