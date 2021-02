Nieuwe beelden Subnautica: Below Zero

Bekijk hier 7 minuten van de nieuwe story mode.

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Subnautica en Subnautica: Below Zero dit jaar naar de Switch zullen komen. In Subnautica kun je het onderwaterleven ontdekken, jouw eigen huis onderwater bouwen en diverse mysteries ontrafelen. Daarnaast moet je natuurlijk zien te overleven. In het vervolg, Subnautica: Below Zero, keer je terug naar planeet 4546B. Echter kun je nu een arctisch gebied verkennen. Ontdek nieuwe biomen en wezens, maar pas op voor kwaadaardige monsters! Kun jij ontdekken waarom er aliens op deze planeet waren voordat jij hier kwam?

Subnautica: Below Zero is al een poosje in early access te spelen op de pc. Dit spel krijgt een volledig nieuwe story mode en IGN heeft al beelden kunnen opnemen van deze nieuwe modus. Ben je benieuwd hoe dit eruit komt te zien? Bekijk dan snel onderstaande video.