Japanse software en hardware verkopen van week 4

Welke spellen doen het goed in Japan en hoeveel verkoopt de Switch? Je leest het hier

Het is weer tijd om te kijken naar welke spellen en hardware het beste verkopen in Japan. Famitsu heeft namelijk de cijfers gedeeld over de afgelopen week (tot 24 januari).

Voor het eerst in een paar weken heeft een PS4 spel, Disgaea 6 een plek in top 15 veroverd. Dit spel staat voor de PS4 op plek zes, maar de Switch-versie heeft twee plekken hoger veroverd. Dit heeft te maken met de bijna 10.000 extra exemplaren die op de Switch zijn verkocht. Het is sowieso een drukke week aangezien er in de top 15 maar liefst 4 nieuwkomers zijn. De eerste plek is echter nog steeds voor Konami met Momotaro Dentetsu.

Qua hardware hebben alle consoles een stijging gezien vergeleken met vorige week. Opvallend is dat de Xbox vorige week meer heeft verkocht dan de 3DS. Het is redelijk uniek dat de Xbox meer dan duizend exemplaren verkoopt in een week tijd in Japan.

De gegevens die je ziet bestaat uit het volgende: Ranking deze week, ranking vorige week, platform, titel, uitgever, releasedatum, verkopen deze week, verkopen totaal, het percentage stijging of daling vergeleken met vorige week.

Software

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} – 79.362 / 1.789.756 <80-100%> (-14%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 42.124 / 2.316.011 (+15%)

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 25.151 / 6.606.006 (-8%)

04./00. [NSW] Disgaea 6: Defiance of Destiny (Nippon Ichi Software) {2021.01.28} – 23.551 / NIEUW

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 17.503 / 3.638.441 (-9%)

06./00. [PS4] Disgaea 6: Defiance of Destiny (Nippon Ichi Software) {2021.01.28} – 15.761 / NIEUW

07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 11.220 / 4.133.863 (-16%)

08./06. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 10.546 / 1.797.233 (-11%)

09./07. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} – 10.411 / 623.205 (-9%)

10./08. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} – 9.514 / 3.762.719 (+1%)

11./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 9.163 / 3.947.256 (+4%)

12./10. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 6.662 / 1.811.902 (-13%)

13./00. [NSW] Buddy Mission Bond (Nintendo) {2021.01.29} – 6.531 / NIEUW

14./13. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} – 6.056 / 128.442 (+14%)

15./00. [NSW] Umineko no Naku Koro ni Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku (Entergram) {2021.01.28} – 5.821 / NIEUW

Hardware

Platform Week 4 Week 3 LTD Switch 114.170 110.811 18.215.763 PS5 25.948 17.348 327.570 PS4 3.873 3.263 9.326.144 Xbox 1.099 424 33.350 3DS 588 439 24.561.746