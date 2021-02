Super Mario 3D World + Bowser’s Fury co-op in nieuwe Nintendo Minute

Kit en Krysta tonen je co-op gameplay in de nieuwste aflevering van Nintendo Minute.

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de Youtube-serie welke nooit één minuut duurt en toch zo heet: Nintendo Minute. Elke episode staat in het teken van een Nintendo-gerelateerd onderwerp en deze keer is dat de aankomende Nintendo Switch-release Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Kit en Krysta spelen de game in co-op mode en laten je zien hoe leuk dat is. De nieuwste aflevering kun je hieronder bekijken. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is vanaf volgende week vrijdag verkrijgbaar op de Nintendo Switch.