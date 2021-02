[Review] Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift

Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift is zeker een aparte game, maar is het spel ook goed?

In Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift speel je als een jong meisje genaamd Mylne, die woont in een magische apotheek. Op een dag vraagt de opa van Mylne om voor hem ingrediënten te verzamelen uit het magische woud dichtbij de apotheek. Er is alleen één klein probleem: ze heeft nog nooit ingrediënten verzamelt.

Het spel kent een redelijk simpel concept die halverwege het spel weer helemaal op zijn kop wordt gezet, maar is dit ten goede of ten slechte van de algemene kwaliteit van het spel? Dat lees je in mijn review.

Verzamelen in het woud

Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift bestaat in feite uit twee delen. Het eerste gedeelte van het spel vindt plaats in een magisch woud, gevuld met allemaal aparte magische wezens waarmee je kunt praten. Je hebt van je opa de opdracht gekregen om ingrediënten te verzamelen, deze zijn verspreid door het hele woud. Je kunt zelf door het woud lopen en de ingrediënten verzamelen door middel van opdrachten van de wezens maar je kunt er een aantal ook gewoon in de omgeving vinden.

De opdrachten die je moet uitvoeren om ingrediënten te bemachtigen zijn niet héél bijzonder en bestaan merendeel uit fetch quests. Denk hierbij aan opdrachten als breng me x en dan krijg jij je beloning. Het is jammer dat de opdrachten niet iets interessanter zijn gemaakt.

Ook enkele user interface-elementen waren van redelijk slechte kwaliteit en de algemene atmosfeer van het eerste gedeelte van de game liet me denken aan een playstation 2-spel.

De positieve punten van het eerste gedeelte van het spel zijn de humor, het stemacteerwerk en de unieke karakters van alle wezens. Elk wezen heeft hierbij een heel eigen karakter dat naar mijn mening prima was uitgewerkt. Het eerste gedeelte is wel heel erg kort, zo verzamel je ingrediënten, brengt ze naar je opa totdat je een paar keer iets hebt gemaakt en daarna komt het deel al tot zijn einde.

Into the unknown~

Het tweede gedeelte is helaas niet veel langer, het spel maakt hier wél een 160 graden bocht en veranderd opeens qua gameplay en stijl. Je gaat in een grot die 30 verdiepingen heeft die je moet ontdekken met Mylne. Dit doe je om de geheimen van je moeder en de grot te ontdekken. Zo loop je met Mylne door de grotten en wordt je hier en daar zoals in de meeste RPG’s gestopt door een random encounter. Deze snijd dan naar een nieuw scherm waarin je het monster moet bevechten in beurten, wat je wellicht wel gewend bent als je al veel RPG’s hebt gespeeld.

Het unieke van het gevechtssysteem is dat het is gebaseerd op tijd. Je hebt vier acties die je kunt uitvoeren: skill, attack, defend en evade. Je kunt deze op elk moment kiezen en dan voert Mylne deze voor een paar seconden uit. Als een monster gaat aanvallen dan komt er een rood uitroepteken naast het monster, waarna je of kunt defenden of evaden. Als je op het juiste moment jezelf beschermt, kun je een tegenaanval uitvoeren. Let er wel op dat je in deze fase wel schade moet incasseren. Als je evade kiest, dan kun je de aanval van de vijand helemaal ontwijken, maar dit moet je goed kunnen timen.

Verder kun je nieuwe skills leren door sushi te geven aan een vogel die heel veel van sushi houdt. Dit geeft je een beetje een idee hoe apart de wendingen van het spel soms zijn. Helaas wordt het gevechtssysteem na een tijdje wat eentonig en vond ik het na een tijdje best saai worden. De timing waarin je bepaalde acties moet uitvoeren is leuk bedacht, maar je raakt hier vrij snel aan gewend.

Mix en Match

Het spel heeft verder ook nog een manier waarop je bepaalde potions kunt maken. Je kunt met bepaalde ingrediënten bepaalde potions maken in een grote ketel. Helaas is ook dit systeem niet heel uitgebreid en kun je eigenlijk alleen het hoog nodige brouwen.

Tot slot is er nog een probleem met het spel en dat is het verhaal. Het verhaal is niet slecht maar het spel is te kort om het verhaal op een goeie wijze tot een einde te brengen. De totale duur van het spel is minder dan acht uur en in die korte duur probeert het spel echt té veel.

Conclusie

Marchen Forest Mylne and the Forest Gift probeert heel veel te doen in de korte tijd dat het heeft. Het eerste gedeelte is heel anders dan het tweede gedeelte met elk hun eigen manier van spelen. Grafisch voelt het als een playstation 2-spel en sommige aspecten van het spel worden ook niet uitgelegd. De tekst in het spel, de muziek en het stemacteerwerk zijn dan weer wel goed. De persoonlijkheden van de personages worden goed tot uiting gebracht.

Persoonlijk vond ik het zeker geen slecht spel maar ook niet iets wat ik echt persé aan zou raden. Je zal niet veel missen als je dit spel niet zou halen. Als je een echte RPG fan bent, dan zou ik je aanraden om het wellicht te kopen wanneer de game in de aanbiedin

Eindcijfer: 6,6