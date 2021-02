Skyforge launch trailer

Deze free-to-play MMORPG is vanaf nu te downloaden

Een nieuwe trailer is online verschenen van Skyforge, om de release van de game te vieren. De free-to-play massively multiplayer online role-playing game is namelijk sinds gisteren te downloaden. De trailer kun je hieronder bekijken.

Skyforge is een actiespel die geïnspireerd is door fantasy en sciencefiction. Het spel zit boordevol monsters, goden en zit bomvol actie en gevechten. Samen met spelers over de hele wereld kan je jezelf aansluiten bij het team en verdedig je de wereld van een invasie. Met 18 ontgrendelbare klassen en seizoenevenementen is de wereld die je betreedt is elke keer anders! Benieuwd hoe de game eruit ziet? In een artikel gisteren lieten we alvast wat gameplaybeelden zien.