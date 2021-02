Nieuwe trailer Windjammers 2

Het vervolg op het populaire sportspel uit 1994 komt er nog altijd aan!

Dotemu heeft een nieuwe trailer online gezet van Windjammers 2. De trailer, die je hieronder kunt bekijken, laat o.a. de nieuwe arcade mode zien. Hierin strijd je voor het kampioenschap tegen de computer en leer je de achtergronden van de andere atleten kennen. Ook kondigt het aan dat Steve Miller weer speelbaar is, een personage uit deel 1.

Windjammers 2 heeft een aantal lange jaren achter de rug. Oorspronkelijk gepland voor 2019 melde we laatst nog dat de game een release voor 2020 niet ging halen. De game staat momenteel gepland voor dit jaar, al is het onduidelijk wanneer precies. Windjammers 2 is het vervolg op populaire game Windjammers, een sportspel uit 1994. In beide games speel je frisbee, waarbij je probeert de frisbee in het doel van de tegenstander te gooien. Je tegenstander probeert dit natuurlijk tegen te houden, en de verschillende personages hebben allemaal zo hun eigen manier waarop ze dat doen.