Nieuwe beelden My Time at Sandrock

Bekijk hier alvast de eerste twee uur van het spel.

Vorig jaar werd de Kickstarter-campagne voor My Time at Sandrock gelanceerd. Dit spel is het vervolg op My Time at Portia en ook in dit deel is het de bedoeling om jouw eigen werkplaats te maken, verschillende materialen te verzamelen en om Sandrock te redden. De campagne heeft afgelopen jaar zijn doel ruim behaald en dat betekent dat deze game ook daadwerkelijk zal uitkomen.

Ontwikkelaar Pathea Games heeft aangegeven dat mensen die de campagne gesteund hebben met minimaal $30 vanaf vandaag aan de slag kunnen met de beta op de pc. Daarnaast zal de early access-versie voor pc deze lente uitkomen. Helaas komt dit spel pas in de zomer van volgend jaar uit voor de Switch. Om het uitkomen van de beta te vieren, heeft Pathea Games vannacht een livestream van iets meer dan twee uur gehouden waarin ze een ontwikkelingsversie hebben gespeeld. Ben je benieuwd hoe My Time at Sandrock er tot nu toe uitziet? Bekijk dan snel de livestream hieronder.