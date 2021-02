[DN Roundtable] De Nintendo 64 Classic Mini?

De DN-crew gaat voor jou om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen. Zo spraken we vorige keer over een eventuele Switch Pro!

In de tweede DN Roundtable spreekt de redactie zich uit over de mogelijke Nintendo 64 Classic Mini. De prangende vraag: wanneer verwacht de redactie dat deze wordt uitgebracht? En welke games zien onze redactieleden dan het liefst erbij komen?

Mitchell

De NES Classic Mini kwam uit in het najaar van 2016. Na ongeveer een jaar werd deze opgevolgd door de SNES Classic Mini in september 2017. Logischerwijs had de N64 Classic Mini al het levenslicht mogen zien. De reden dat deze er nog niet is gekomen heeft denk ik te maken met Nintendo’s focus op de Switch. Nu de Switch jarenlang vaste voet op de grond heeft en een groot succes is, lijkt het me ondertussen wel tijd voor de N64 Classic Mini. Ik denk dat Nintendo deze mini allang in de pijplijn heeft zitten, maar de release zo ingepland heeft, dat deze tussen de Switch en de volgende console valt. Net als bij de voorgaande mini’s zal dat in het najaar plaatsvinden. Mijn gok komt uit op aankomend najaar of het najaar van 2022. Dat zal afhangen van de komst van een eventuele Switch Pro versie (zie de vorige DN Roundtable).

Ik verwacht dat een N64 Classic Mini beladen wordt met een aantal echte klassiekers. Ten eerste heb je de spellen die bestaande franchises op een succesvolle manier naar de 3D wereld brachten. Denk aan een Super Mario 64, Ocarina of Time, Majora’s Mask en Donkey Kong 64. Daarnaast kwamen er een aantal razend goede vervolgen uit op de N64. Ik noem een Mario Kart 64, Lylat Wars en F-Zero X. Ten slotte bracht de N64 het publiek voor het eerst in contact met een aantal nieuwe gameseries. Super Smash Bros., Mario Tennis en Paper Mario zijn daar enkele voorbeelden van. Natuurlijk is er nog plaats voor wat obscure spellen, of spellen die voor een afwisseling zorgen in de genres. Maar een Classic Mini console moet wel representatief zijn voor waar de N64 voor stond, en wat voor nieuws het met zich mee bracht.

Randy

Nu het al een aantal jaren stil is rondom de mini retro-consoles van Nintendo, is het logisch dat veel fans zich afvragen of en wanneer een Nintendo 64 Classic Mini komt. Persoonlijk verwacht ik wel dat hij komt, maar mogelijk pas later in 2022. Het probleem met het nu uitbrengen zit ‘m naar mijn idee in twee titels die niet zouden mogen ontbreken: Super Mario 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De eerste titel is net opnieuw uitgebracht met 3D All Stars en om de 35ste verjaardag van Zelda te vieren zou Nintendo ook zomaar iets met Ocarina of Time kunnen doen. Nu de Nintendo 64 Classic Mini uitbrengen klinkt voor mij dan ook niet als de meest ideale timing.

En als die dan komt, hoop ik me allereerst vooral te kunnen vermaken met bekendere klassiekers als Mario 64, Donkey Kong 64, beide Zelda-titels en Star Fox 64. Toch kijk ik misschien nog wel het meeste uit naar Banjo-Kazooie en diens opvolger, wat een geweldige platformers waren dat. En wat dacht je van Conker’s Bad Fur Day die in de laatste dagen van het N64-tijdperk nog even werd uitgebracht? Tot slot is de allereerste Paper Mario ook nog steeds een van de betere, dus ook Paper Mario 64 is er een waar ik dan enorm naar uitkijk!

Vera

De Nintendo 64, het was voor mij de start van mijn liefde voor gamen. Hij stond bij mijn broer op zijn kamer en daar zaten we samen regelmatig een potje tegen elkaar te schieten of racen. Vriendjes en vriendinnetjes wilden ook graag bij ons spelen: want dan mag je spelen met de Nintendo 64!



Wanneer de Nintendo 64 Mini Classic op de markt komt zal ik dus alles op alles zetten om er eentje van in mijn bezit te krijgen, de nostalgie! Zelf verwacht ik dat hij voor de feestdagen van 2022 uit zal komen. Ik hoop natuurlijk al dit jaar, maar de game industrie laat ons vaker wel dan niet wachten op te gekke dingen.

De games die ik verwacht zijn op zijn minst het volgende lijstje: Donkey Kong 64, Mario Kart, Super Mario 64, Mario Party, Perfect Dark, 007 Goldeneye, Zelda: Ocarina of Time. Wat minder voor de hand liggend maar waarvan ik hoop dat ze er wel op staan: Wave Race, Snowboard Kids en Diddy Kong Racing.

Ocarina of Time kreeg eerder al een remake op de 3DS

Patricia

Op welk termijn verwacht je een N64 mini? De vraag gaat er een beetje vanuit dat er sowieso een N64 mini gaat komen. En om eerlijk te zijn

vraag ik dat me een beetje af. De N64 zit namelijk wel in een ietwat unieke positie. Misschien is het de nostalgie, misschien zijn het de absolute pareltjes die erop verschenen zijn, maar de games en zijn console zijn nog ontzettend gewild. Als je de originele games probeert te kopen op bijvoorbeeld marktplaats, dan zul je al snel zien dat ze nog voor €70,- + weggaan. Nou heeft dat natuurlijk te maken met de hobbyisten van tegenwoordig, maar ik vraag me af of Nintendo daar niet een voordeel uit zou willen halen. Volgens mij is het voordeliger om die games gewoon los te blijven verkopen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Virtual Console van de Wii U, waar games als Pokémon Snap of Mario Kart toch nog voor €20,- weggingen. Persoonlijk denk ik dat we meer kans hebben dat deze

terugkomt dan dat er een N64 Classic mini komt. Voor de volgende Classic Mini denk ik eerder dat ze misschien naar de Gameboy of Gameboy Color gaan kijken. Die hebben namelijk ook een heleboel pareltjes, maar zijn (over het algemeen) niet meer zo gewild. Maar wie weet!

Als er wel een N64 mini komt denk ik allereerst dat de klassiekers er op komen te staan. Mario Kart, Super Mario 64, Super Paper Mario, Mario Tennis, Mario Party (jemig wat zijn er veel Mario-games verschenen voor de N64) Zelda Ocarina of Time, Starfox 64 en Donkey Kong 64. Daarnaast

zijn er een aantal games die wel heel cool zouden zijn op een mini, maar waarvan ik niet zeker weet of Nintendo de rechten daarvan heeft. Denk aan Pokémon Snap & Stadium, Jet Force Gemini, Goldeneye 007, Perfect Dark, Wave Race, en Banjo-Kazooie. Als de rechten daarvan bij 3rd parties

liggen wordt het wellicht wat moeilijk. En persoonlijk zou ik Conker’s Bad Fur day erop willen zien. Dat is een game waar ik veel van heb gehoord, maar nooit heb gespeeld. Een game over een eekhoorn die alles bij elkaar scheld en waarin “volwassen” humor de boventoon speelt? Ik denk niet

dat Nintendo dat toelaat maar ik zou het wel interessant vinden. Kan ik er eindelijk eens achter komen wie The Great Mighty Poo nou eigenlijk was.

Jorden

Heel eerlijk verwacht ik de N64 niet meer op dit punt. Heel misschien dat ze ermee hebben gewacht tot de 25ste verjaardag, maar ik denk dat het te laat is. De NES en SNES hebben beiden in het verleden meer verkocht dan de N64 en er zit denk ik nu gewoon te veel tijd tussen de SNES Mini en N64 Mini om voldoende hype op te bouwen. Zeker aangezien een aantal van de echte klassiekers praktisch niet haalbaar zijn voor de console. Denk hierbij aan Goldeneye en Rare IP spellen (al werkt Microsoft vast mee hieraan als het gevraagd wordt).

Maar wat als ik ongelijk heb en er komt wel een N64 Mini? Dan heb ik wel een aantal spellen die ik er graag op zou willen zien. Mijn absolute voorkeuren liggen dan voornamelijk bij Donkey Kong 64, Mario Kart 64 en de Mario Party-spellen. Ik hoop namelijk al jaren op een remake/sequel op DK64 want het was geen perfect spel, maar ik geniet nog steeds regelmatig ervan. Mario Kart 64, tja de battle mode is hier gewoon de beste. Skyscraper let’s go! Mario Party 1, 2 en 3 waren bovendien de beste uit de serie dus ook hier is geen twijfel over mogelijk. Mocht Rare wel meedoen aan de N64 dan hoop ik natuurlijk op een aantal van hun klassiekers zoals Banjo-Kazooie.

De reden dat ik Mario 64 niet noem is vanwege Mario 3D All-Stars en daarnaast hebben de Zelda-spellen ook al remakes gehad op de 3DS. Waarschijnlijk zullen ze wel bij het setje horen, maar die zouden in elk geval niet mijn prioriteit hebben. Ik zou het enorm leuk vinden als de N64 Mini verschijnt, maar de hoop ervoor is laag. Dat maakt het alleen niet minder leuk om erover na te denken.