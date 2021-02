Sonic LEGO-set aangekondigd

Er komt een supersonic LEGO-set aan!

Na het grote succes van de samenwerking tussen Nintendo en LEGO voor de Super Mario collectie, komt nu ook een LEGO-set van Sonic. LEGO gaat de samenwerking aan met SEGA om zo een set te maken van onze favoriete egel.

Een LEGO-bouwer genaamd Viv Grannell heeft het project gepitcht aan LEGO. Toen zijn ze verder gegaan naar SEGA en is nu de samenwerking officieel rond. Viv had haar concept in het LEGO ideeënprogramma geplaatst, waar het meer dan 10.000 positieve berichten kreeg. SEGA en LEGO beloven iets moois neer te zetten voor alle Sonic fans. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Zodra we meer weten lees je dat natuurlijk op Daily Nintendo.