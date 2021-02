Skyforge Nintendo Switch beelden

Red samen met spelers over de hele wereld onze planeet!

Vanaf vandaag is het spel Skyforge van uitgeverij MY.COM gratis beschikbaar voor de Nintendo Switch. Skyforge is een actiespel die geInspireerd is door fantasy en sciencefiction. Het spel zit boordevol monsters, goden en zit bomvol actie en gevechten. Samen met spelers over de hele wereld kan je jezelf aansluiten bij het team en verdedig je de wereld van een invasie. De wereld die je betreedt is elke keer anders.

YouTuber AbdallahSmash026 heeft alvast mogen spelen en heeft zijn bevindingen in een filmpje van ruim een uur mogen bekendmaken.

Ga jij Skyforge downloaden?