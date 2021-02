[Release Radar] Uitgelichte releases week 6

Er is weer genoeg te spelen komende week, welk spel ga jij halen?

Nieuwe week nieuwe kansen! Elke week komen er een paar handen vol nieuwe spellen uit. Dit zijn niet altijd games van de grote makers, maar ook een heleboel leuke indie spelletjes. Wij kijken wekelijks wat we kunnen verwachten en zetten de leukste spellen op een rijtje.

Hero-U: Rogue to Redemption

Verschijnt op: 9 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Hero-U: Rogue to Redemption is een fantay rollenspel met een hoop humor en een spannend avontuur, gemaakt door Lori en Corey Cole, die ook bekend zijn van de serie Quest for Glory. In Hero-u is Shawn O’Conner, een jonge man, de hoofdrolspeler. Hij is een student op de universiteit maar ’s nachts komt zijn wapenuitrusting tevoorschijn en gaat hij op zoek in kelders en grotten. Als je niet van vechten houdt kan je de vecht-functie uit zetten en je helemaal focussen op het avontuur. Maak vrienden en vijanden en kom achter bijzondere geheimen.

Little Nightmares II

Verschijnt op: 11 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Na het eerste deel verschijnt nu ook Little Nightmares II, dubbel zo spannend! In dit horror avonturenspel speel je als Mono. Al snel ontmoet je Six, het meisje in de gele regenjas, en gaan jullie er samen op uit om de duistere geheimen van The Signal Tower te ontrafelen.Dit keer zul je dus ook samen moet werken tijdens dit spannende avontuur. Helaas gaat dit niet van een leien dakje met zoveel bedreigingen en tegenstanders. Jouw grootste nachtmerrie dit keer? Een boze schooljuf met een héle lange nek, die jou dus overal in de gaten zou kunnen houden. Zij is één van de hoofdmonsters die je in de game gaat ontmoeten en ze is zo eng dat je haar al snel zult willen vermijden. Durf jij deze nachtmerrie te betreden?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Verschijnt op: 12 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Yes, het is weer tijd voor een nieuw Mario avontuur! Ga samen met Mario, Luigi, Peach en Toad op avontuur om Sprixieland te redden. De Sprixie-prinses en haar volgers zijn in gevaar en alleen jij kan ze redden. Speel samen of met maximaal 3 andere spelers. Naast het verhaal van Super Mario 3D World krijg je ook Bowser’s Fury, waarin je alleen of samen met Bowser Jr. een avontuur aangaat om Bowser weer normaal te laten worden, maar hoe doe je dan toch? Ren en spring, ontdek en verzamel en zorg dat Bowser geen chaos veroorzaakt. Wij zijn er al helemaal klaar voor, jij ook? Onze uitgebreide preview kun je hier vinden.