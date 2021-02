Numskull Presents aangekondigd voor 12 februari

Volgende week vrijdag kunnen we een nieuwe Numskull Presents verwachten. Dit onthuld Numskull Games vandaag. Dit zal de tweede presentatie van Numskull zijn en zal updates geven over verschillende aankomende titels. Waaronder een onaangekondigd spel voor de Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series S/Series X en Steam. Verder zullen in elk geval de spellen Battle Axe en Bladed Fury voorbij komen.

“We heard the fan feedback from the first Numskull Presents and I think people will be really pleasantly surprised to see the line-up of titles that Numskull Games are bringing in the early part of 2021. We also have new games to show that will certainly please gamers from a wide span of gaming genres. I am really excited to be a part of this thrilling showcase that the team have put together and I’ll be on our social channels to answer any questions people may have after the show!”

Neil Flynn, PR & Community Manager