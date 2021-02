Nieuwe trailer Roguebook

Deze roguelike deckbuilding game komt uiteindelijk ook naar de Switch.

Een nieuwe trailer is verschenen van Roguebook, een aankomende roguelike deck-building game. De game staat voor de PC gepland op 24 juni, en alhoewel bekend is dat de game naar de Switch komt is een release datum daarvoor nog niet gegeven. De trailer kun je hieronder bekijken.

Roguebook is van dezelfde makers als deck-building game Faeria, en het verhaal speelt zich dan ook af in dezelfde wereld. Je zit namelijk gevangen in het legendeboek van Faeria, en elke bladzijde vormt een nieuwe uitdaging. Leid je twee helden in deze rogue-like naar de overwinning door een combinatie van kaarten, relikwieën en andere vaardigheden.