Narita boy aangekondigd voor de Switch

Red de digitale wereld in deze funky action-adventure game

Narita Boy is een verhaal gedreven action-adventure game die in 2017 op kickstarter verscheen. De game haalde zijn doelstellingen met gemak, en nu, 4 jaar later probeert het de game ook op de Switch te krijgen. De ontwikkelaar, Studio Koba, is daarvoor een samenwerking aangegaan met Team17. De game moet deze lente op de Switch verschijnen. Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Narita Boy speel jij een digitale krijger, uitverkorene om de Techno-Sword te gebruiken. Dit legendarische wapens kan de meest enge vijanden verslaan, aangezien het in een splitseconde kan veranderen in een shotgun of een krachtige laserstraal. Samen met de spirituele leider van dit digitale koninkrijk (het moederbord) bevecht je corrupte vijanden en ander gedrochten om de digitale wereld te redden.