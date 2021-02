SkateBIRD krijgt een nieuwe trailer

Zo vrij als een vogel laat jij je beste trucs zien.

Tijdens een Indie World Showcase in december 2019 werd er aangekondigd dat SkateBIRD in 2020 zou verschijnen op Nintendo’s hybride console. Als je de Nintendo eShop regelmatig in de gaten houdt zal het je vast zijn opgevallen dat SkateBIRD nog niet is uitgekomen. Een exacte releasedatum is op dit moment helaas nog steeds niet bekendgemaakt. Momenteel weten we alleen dat het spel ergens in 2021 naar de Nintendo Switch komt. Toch komen we vandaag wel iets meer te weten over deze game. Op het YouTube-kanaal van ontwikkelaar Glass Bottom Games is namelijk een nieuwe trailer gesplaatst waarin je alvast goed wat gameplay kunt zien.

In SkateBIRD verken je verschillende levels als skateboardende vogel. Je skate over allerdaagse voorwerpen zoals rietjes en nietmachines, maar gaat natuurlijk ook, zoals een echte stoere vogel betaamt, naar skateparken toe. Met een te gekke outfit en een lekker muziekje ga je de wijde wereld in, laat je je beste trucs zien en help je andere vogels. Weet jij de meest beroemde skatende vogel te worden?

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwe trailer waarin je de vogels in actie ziet? Bekijk dan onderstaande video.