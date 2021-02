Puyo Puyo Tetris 2 krijgt tweede gratis update

Je leest hier allemaal wat er gaat worden toegevoegd.

Nog niet heel lang geleden verscheen de eerste gratis update van Puyo Puyo Tetris 2 in januari op de Nintendo Switch. Deze update bracht onder andere het speelbare personage Sonic met zich mee. Echter is dat niet de enige update die spelers kunnen verwachten. Vandaag is er namelijk tijdens de livestream van SEGA Puyo Day 2021 aangekondigd dat spelers morgen, op 4 februari, in Japan met de tweede gratis update aan de slag kunnen gaan.

Ondanks dat het nog niet zeker is of de update ook morgen in Europa verschijnt, is er al wel duidelijk wat er allemaal in deze nieuwe update zit. Zo worden de personages Serilly, Rafisol, Yu & Rei en Strange Klug toegevoegd, komt er een nieuwe modus voor kleurenblinden, zijn er nieuwe liedjes aanwezig en ook 20 nieuwe avatars beschikbaar. Als laatste komt er de mogelijkheid dat je in kunt stellen om eindeloos te battelen.

Bovendien hebben we een review mogen schrijven van Puyo Puyo Tetris 2. Mocht je hiernaar geïnteresseerd zijn klik dan hier. Er zal dan een nieuw tabblad worden geopend waar je de review kunt lezen. Tevens kunnen de liefhebbers van de Japanse trailer deze hieronder bekijken.

