Minute of Islands komt in maart naar de Switch

Het lange wachten is bijna voorbij.

Minute of Islands werd alweer in 2019 aangekondigd voor de Nintendo Switch en inmiddels is de release van de game ook in zicht. Minute of Islands komt namelijk op 18 maart dit jaar naar de hybride console van Nintendo. Aanvankelijk stond de game op de planning om in het eerste kwartaal van 2020 te verschijnen. Tevens is er een nieuwe trailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken.

In Minute of Islands beschermt Mo haar familie en vrienden, maar als ze eenmaal op onderzoek uit gaat komt ze erachter dat er meerdere vreemde wezens op het eiland zitten. Als speler zul je alle verschillende eilanden moeten ontdekken en kom je uiteindelijk meer over het hoofdpersonage Mo te weten.