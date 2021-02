Apex Legends vanaf 9 maart beschikbaar voor de Nintendo Switch

De eerdere geruchten bleken aardig te kloppen.

Apex Legends zou oorspronkelijk vorig jaar al naar de Switch komen, maar de laatste keer dat we ervan hoorde werd de game vertraagd naar 2021. Sindsdien bleef het stil, tot dat afgelopen maand een gerucht opdook dat de release erg dichtbij zou zijn en de game in februari naar Nintendo’s hybride console zou komen. Vandaag is duidelijk geworden dat Apex Legends vanaf 9 maart beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch.

De Nintendo Switch-versie is ontwikkeld door Panic Button, bekend van verschillende andere ports voor de Nintendo Switch. Apex Legends is een free-to-play battle royal, waarbij er grote verschillen zitten tussen de personages, legends genoemd. Elke Legend heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en krachten, dus kies er één en zorg ervoor dat jij de laatste overlevende bent! Met de komst van de Switch-versie is de game speelbaar op het kleinste scherm tot nu toe. Het is ook mogelijk te spelen tegen spelers op andere platformen via cross-platform play.

Spelers kunnen Apex Legends vanaf 9 maart gratis downloaden op de Nintendo Switch. Kijk jij uit om de game op de Switch te spelen?