Winnaar Golden Force-prijsvraag bekend

Bekijk snel wie de gelukkige winnaar is geworden!

Afgelopen week kon meedoen met onze nieuwe prijsvraag waarbij je kans maakte op Golden Force voor de Nintendo Switch. Een game die tussen de moderne retro-platformers een pareltje te noemen is, aldus Mitchell in zijn review. Golden Force is een platform-actie game uit het brein van Storybird Games en is gegoten in een 16-bit sausje. Wij mochten één digitaal exemplaar verloten en uit alle deelnemers hebben we inmiddels een gelukkige winnaar getrokken.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @dw4smash

We wensen je alvast enorm veel plezier met de game. De code wordt zeer binnenkort toegestuurd via een privébericht.