Netflix komt met 3D-geanimeerde Sonic-serie

We moeten nog wel even geduld hebben.

Ben je helemaal fan van Sonic? Dan hebben we goed nieuws voor je. Netflix heeft namelijk bekendgemaakt dat ze een 3D-geanimeerde Sonic-serie gaan uitbrengen. De planning is momenteel dat de serie ergens in 2022 gaat verschijnen, voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben. De serie krijgt als titel Sonic Prime en wordt een 3D-geanimeerde serie welke 24 afleveringen zal krijgen. In de hoofdrol zal uiteraard niemand minder dan Sonic gaan schitteren.

Veel is er inhoudelijk nog niet bekend over de serie, tot nu toe weten we alleen dat Sonic het lot van een nieuw multiverse in handen krijgt. Zodra er meer duidelijk wordt, lees je dat uiteraard op Daily Nintendo.

Yes, it’s true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022 Netflix op Twitter