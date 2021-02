Hoogtepunten van januari in nieuwe Nintendo Monthly Rewind

Dit zijn de highlights van januari.

Sinds eind vorig jaar is Nintendo begonnen met een nieuwe videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze nieuwe videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Nu februari alweer is begonnen, kunnen de hoogtepunten van januari natuurlijk niet ontbreken.

In de video zien we uiteraard de aankomende release Super Mario 3D World + Bowser’s Fury voorbij komen. Ook Monster Hunter Rise en New Pokemon Snap komen voorbij. De video kun je hieronder bekijken.