Dogworld aangekondigd voor Nintendo Switch

Schieten en rennen in een wereld vol honden.

Lateralis heeft vandaag aangekondigd dat het Metroidvania schietspel Dogworld naar de Switch komt. Een precieze releasedatum is nog niet bekend. Het spel zou later in dit jaar in de eShop moeten verschijnen.

In Dogworld ren je rond in een wereld vol honden. Je probeert de wereld te redden van een losgeslagen AI genaamd Daddy. Lang geleden heeft een ramp op aarde de mensheid ondergrond gedrongen. Ze leven nu in kleine pods en mogen niet naar buiten. De hoofdpersoon wordt per ongeluk naar de bovenwereld gebracht en komt erachter dat het helemaal niet zo gevaarlijk is. Er is alleen een klein raar dingetje; er leven geen mensen, maar honden, en ze praten.

Benieuwd naar Dogworld? Bekijk hieronder een trailer!