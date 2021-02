The Plane Effect komt naar de Nintendo Switch

Volg het verhaal van de eenzame werknemer Solo.

Vandaag werd er door uitgever PQube en ontwikkelaar Innovina aangekondigd dat The Plane Effect naar Nintendo’s Hybride console gaat komen. Helaas is er momenteel nog geen releasedatum van dit avonturenspel bekendgemaakt. Wel is er al een trailer verschenen, die je onderaan dit artikel kunt bekijken.

In The Plane Effect speel je als een eenzame werknemer genaamd Solo. Zijn laatste werkdag van zijn kantoorbaan zit erop en het is dus tijd om terug naar jouw prachtige huis te gaan en daar je familie weer te zien. Terwijl je onderweg bent gebeuren er allemaal vreemde gebeurtenissen en zul je puzzels op moeten lossen. Weet jij te achterhalen wat er allemaal gaande is?