Nintendo Switch nu vaker verkocht dan 3DS

Nintendo's hybride console behaalt een nieuwe mijlpaal.

In november vorig jaar maakte Nintendo al bekend dat de Nintendo Switch op dat moment wereldwijd al meer dan 68 miljoen keer over de toonbank was gegaan. Een flinke prestatie, maar daarmee had de console de Nintendo 3DS nog niet ingehaald qua verkopen. Inmiddels is dat echter wél het geval.

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de Nintendo Switch wereldwijd inmiddels 79,89 miljoen keer is verkocht. Daarmee heeft de hybride console de Nintendo 3DS achter zich gelaten, welke wereldwijd nu zo’n 75 miljoen keer over de toonbank is gegaan. De Nintendo Switch is echter nog geen vier jaar op de markt, terwijl de productie van de Nintendo 3DS eind vorig jaar juist is gestopt. Een flinke mijlpaal dus voor Nintendo’s hybride console!