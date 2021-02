Cris Tales verschijnt in juli én krijgt nieuwe trailer

Opnieuw uitstel maar wél een nieuwe trailer.

Cris Tales is inmiddels al een tijdje in ontwikkeling. In 2019 zagen we de game voor het eerst en aanvankelijk moest de titel in 2020 verschijnen. In oktober vorig jaar werd duidelijk dat 2020 niet meer gehaald zou worden en een nieuwe release werd op ‘early 2021’ gezet. Dat is nu juli 2021 geworden en daarmee lijkt de game dus opnieuw iets te zijn vertraagd. Gelukkig worden we wél voorzien van een gloednieuwe trailer welke je hieronder kunt bekijken.

In Cris Tales kruip je in de huid van Crisbell en haar hulpje Matias, welke samen op avontuur gaat om de krachtige Time Empress te stoppen. Tijdens deze reis zul je verschillende bondgenoten ontmoeten, allemaal met hun eigen unieke verhalen en vaardigheden. Het spel heeft een bijzonder tijdssysteem: aan de linkerkant zie je het verleden, in het midden het heden en aan de rechterzijde kun je in de toekomst kijken.

Kijk jij uit naar Cris Tales? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie!