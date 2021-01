Thomas Was Alone verschijnt volgende maand

De game zal snel op de Switch verschijnen.

Ontwikkelaar Bithell Games heeft bekend gemaakt dat hun 2D Platformer Thomas Was Alone volgende maand op de Nintendo Switch zal verschijnen. Het spel is vanaf 19 februari te spelen. Als je niet zeker weet of dit spel voor jou is, dan kan je ook de demo gratis downloaden.

Thomas Was Alone gaat over zweven en springen. In het spel help je een groep rechthoeken door de levels en gebruik je de verschillende kwaliteiten van de rechthoeken. Ook staat vriendschap in dit spel centraal. Speel door 100 levels heen met 10 unieke karakters. De trailer kan je hieronder bekijken.