[Special] 5 uitstapjes van Kirby

Maar waren ze ook de moeite waard?

Wie aan Kirby denkt zal snel de traditionele platform-gameplay voor zich zien. Onze geliefde roze kauwgombal heeft al flink wat platformers op zijn naam staan waarbij de welbekende kopieermogelijkheid veelal centraal staat. Dat bleek een succes te zijn: het kunnen overnemen van de krachten van vijandjes doet het immers al bijna twintig jaar erg goed. Toch heeft Nintendo sinds het begin van de franchise ook verschillende andere titels met Kirby uitgebracht. In deze special kijken we naar vijf verschillende uitstapjes van Kirby, en natuurlijk ook of ze de moeite waard waren of misschien beter achterwege gehouden konden worden. Een ding is zeker: er zijn verschillende originele Kirby-titels uitgekomen die zeker niet zuigen.

Flipperen met Kirby

Halverwege de jaren negentig bracht Nintendo de eerste ‘andere’ titel uit met Kirby in de hoofdrol: Kirby’s Pinball Land. De titel verraadt het eigenlijk al; dit keer kun je met Kirby gaan pinballen. De opzet is simpel: je hebt de keuze uit drie verschillende flipperkasten en het doel is zoveel mogelijk punten te behalen. Een leuke minigame is het voetbalspelletje: hierin probeer je je pinball in de voetbaldoel te krijgen. De game klinkt misschien wel erg simpel, maar verscheen destijds op de Game Boy. Daar was de game eigenlijk best wel voor geschikt en dat maakte het dat Kirby’s Pinball Land best wel een succesje genoemd mag worden, waarbij de vrolijke muziek ook heerlijk zijn ding deed! Ik heb destijds in elk geval flink wat uren in de game gestoken om telkens mijn score te willen verbeteren.

Een potje golf met Kirby – hole-in-one?

Kirby’s Dream Course verscheen hier in 1995 op de Super Nintendo. In die tijd kon je niet even snel iets opzoeken over een spel, en door de titel zullen er ongetwijfeld flink wat gamers aanvankelijk hebben gedacht dat het hier om een leuke platormer ging. Wie het doosje bekeek kwam er al snel achter dat dit niet het geval was: Kirby’s Dream Course is een golfspel! Kirby rolt door het spel als een golfbal en zoals met golfen moet je proberen elk level met zo min mogelijk slagen te voltooien. Vijandjes maken je het hier knap lastig en een leuke optie is dat je krachten kan overnemen door vijanden te raken. Met deze krachten kun je weer grotere vijanden verslaan waardoor je steeds verder komt. Tel daarbij op dat je effecten aan de bal kan geven, er verschillende obstakels zijn en je krijgt een best wel leuk en diepgaand golfspelletje waar over na is gedacht!

Kirby Tilt ‘n’ Tumble

Soms is het onbegrijpelijk jammer dat een spel niet in Europa uitkomt. Dat mag van Kirby Tilt ‘n’ Tumble wel gezegd worden. Een origineel concept welke door de media lovend werd ontvangen. Dikke achten en ook negens waren geen uitzonderingen in de recensies. De game verscheen op de Game Boy Color en in de cartridge zit een ingebouwde gyroscoop; je bestuurt Kirby dan ook door de Game Boy Color te bewegen. Volens buitenlandse media gaf dit een van de meest intense gameplay die er was op de handheld. Een vervolg was gepland voor de GameCube maar is uiteindelijk nooit verschenen. Misschien ooit een vervolg op de Nintendo Switch? Onderstaande advertentie toont wat je van de game kon verwachten, en dat ziet er best wel heel leuk uit!

Scheuren met Air Ride machines

Ook racefans konden in het verleden met Kirby aan de slag. Op de GameCube verscheen namelijk Kirby Air Ride. Kirby Air Ride kan worden gespeeld tot en met vier spelers, en was het eerste GameCube spel dat LAN-play had, waarbij speciale broadband-adapters werden gebruikt om zo maximaal vier GameCubes aan elkaar te koppelen. Je racet in dit spel zo snel mogelijk naar de finish maar onderweg moet je ook zorgen dat je niet wordt geraakt door je tegenstanders. Zie het als een soort Mario Kart met wat extra game modi zoals een soort Smach-achtige City Ride waar je vecht tegen tegenstanders in een dragrace of glideflight.

Échte Kirby-fans konden zich misschien wel even vermaken met de game, een groot succes kan het niet genoemd worden. Het spel wilde te veel lijken op Mario Kart, echter had de GameCube al een ijzersterke Mario Kart-titel. Een leuk weetje: Masahiro Sakurai, designer achter de meeste Kirby-spellen, nam ontslag nadat hij in een interview had gezegd dat hij het niet eens was met de manier waarop Nintendo Kirby Air Ride had ontwikkeld.

Kirby: een echte vechtersbaas

In de Smash Bros.-serie heeft Kirby al bewezen zijn mannetje te kunnen staan, hij heeft inmiddels echter ook al twee eigen vechtspellen: Kirby Fighters 1 & 2. Twee games die nog vrij recentelijk zijn verschenen en relatief makkelijk zelf te spelen zijn zonder dat je een inmiddels klassieke console of handheld moet hebben. En ze zijn ook écht de moeite waard! Het is eigenlijk simpelweg een kruising tussen een Smash Bros.-game en een Kirby-platformer waarin je gebruik maakt van de unieke vaardigheden van je vechter en verschillende voorwerpen. Het doel: je tegenstander KO slaan. Deel 2 pakt bovendien uit met meer vechters (22 in totaal) en enkele verfrissende game modi. Vrolijke muziek, schattige graphics en sterke gameplay maken deze spellen tot een erg succesvol uitstapje, perfect om even tussendoor te spelen.