Sakuna: Of Rice and Ruin al meer dan 850.000 keer verkocht

Een knappe prestatie.

Het spel Sakuna: Of Rice and Ruin dat vorig jaar verscheen op onder andere de Nintendo Switch gaat als warme broodjes over de toonbank. Inmiddels is het spel al meer dan 850 duizend keer verkocht. Er is niet precies bekend hoeveel exemplaren op de Nintendo Switch zijn verkocht, wel lieten de ontwikkelaars in november weten dan de Switch pre-orders 2 tegen 1 waren ten opzichte van de PlayStation 4.

Wij snappen het succes van de farming RPG wel. Lees hier onze review waar ik het spel met een mooi cijfer beloonde.