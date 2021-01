Japanse software en hardware verkopen van week 3

Welke spellen doen het goed in Japan en hoeveel verkoopt de Switch.

Het is weer tijd om te kijken naar welke spellen en hardware het beste verkopen in Japan. Famitsu heeft namelijk de cijfers gedeeld over de afgelopen week (tot 24 januari).

Ook deze week is het weer een en al Switch in de top 15 spellen. Met maar liefst 11 spellen die door Nintendo zelf worden uitgegeven heeft de Switch weer een topweek beleeft. Ook de hardware beleeft een goede week met maar liefst 110.811 stuks verkochte Switches. Dit is wat minder dan vorige week, maar alsnog een stijging vergeleken met dezelfde week vorig jaar. Met deze aantallen komt de Switch bovendien uit op meer dan 18 miljoen verkochte exemplaren in het land.

De gegevens die je ziet bestaat uit het volgende: Ranking deze week, ranking vorige week, platform, titel, uitgever, releasedatum, verkopen deze week, verkopen totaal, het percentage stijging of daling ten opzichte van vorige week.

Software

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} – 92.793 / 1.710.394 (-13%)

02./03. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 36.489 / 2.273.887 (+3%)

03./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {2020.03.20} – 27.237 / 6.580.855 (-24%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 19.239 / 3.620.938 (-28%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 13.316 / 4.122.643 (-22%)

06./07. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 11.873 / 1.786.687 (-18%)

07./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} – 11.410 / 612.794 (-25%)

08./08. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} – 9.407 / 3.753.205 (-19%)

09./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 8.847 / 3.938.093 (-10%)

10./09. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 7.623 / 1.805.240 (-24%)

11./11. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} – 5.943 / 527.451 (-28%)

12./14. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} – 5.440 / 1.760.730 (-14%)

13./12. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} – 5.328 / 122.386 (-26%)

14./17. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 4.715 / 1.023.787 (-20%)

15./16. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} – 4.303 / 60.358 (-30%)

Hardware

Platform Week 3 Week 2 LTD Switch 110.811 170.691 18.101.593 PS5 17.348 7.328 301.622 PS4 3.263 3.422 9.322.271 3DS 439 546 24.561.158 Xbox 424 160 32.251