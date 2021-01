EPOS deelt hun visie voor geluid in games

Het relatief jonge bedrijf EPOS heeft deze week in een virtueel evenement hun visie onthuld voor de toekomst van audio in games.

Videogames bestaan uit verschillende belangrijke elementen. Zo heb je de graphics, gameplay, verhaal en natuurlijk het geluid. Vanaf het begin af aan was muziek al enorm belangrijk voor de beleving, maar je zou bijna kunnen zeggen dat geluid alleen maar belangrijker wordt.

Videogames evolueren namelijk constant. Ze worden realistischer en gebruiken moderne technologie om je meer op te zuigen in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan Virtual Reality en surround sound/Dolby Atmos. Of de goede balans tussen partychat en de game geluiden. Stuk voor stuk dingen waar de laatste jaren flink meer aandacht voor is. Het is dus interessant om te kijken waar audio in de toekomst heen gaat. Voor EPOS is het in elk geval simpel. Headsets in de toekomst moeten niet alleen klaar zijn voor de beste geluidskwaliteit, maar ook uren fijn op je hoofd zitten, lang mee kunnen gaan op een accu en heldere party chat krijgen.

De keynote is vooral leuk voor audiofielen en mensen die interesse hebben om zich te verdiepen in audio en wat goed is. Zo bestaat het grootste gedeelte uit een panel met vier mensen in de game muziekindustrie.

Mocht je een echte audiofiel zijn en ook een kijkje achter de schermen willen krijgen dan kun je de video via de volgende link bekijken.