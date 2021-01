Eerste beelden van Mario 3D World online multiplayer verschenen

Benieuwd naar hoe goed Mario 3D World online te spelen is? Je ziet het hier.

In onze preview van Super Mario 3D World + Bowser’s Fury kun je al uitgebreid lezen over onze eerste bevindingen met het spel. Echter iets wat je natuurlijk vooral wilt zien is hoe speelt het online?

Nintendo heeft niet de beste reputatie qua online infrastructuur. Ze lopen hierop nog steeds flink achter op de concurrentie en zeker bij Super Smash Bros. wordt hier flink commentaar op geleverd. De vraag is dus of ze het nu beter hebben gedaan.

In de eerste beelden die nu verschenen zijn is er helaas wel regelmatig wat lag te zien. Dit kan echter ook te maken hebben met dat er gelimiteerd mensen online zijn en er snel verbindingen zijn die de hele wereld over moeten. Het is dus nog even afwachten in hoeverre het spel er last van gaat hebben wanneer die verschijnt in de winkels.