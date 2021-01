Scott Pilgrim vs. The World & Anamanaguchi in nieuwe Nintendo Minute

Tijd voor een nieuwe Nintendo Minute, welke uiteraard langer dan een minuut duurt.

Ook dit weekend kun je weer een nieuwe Nintendo Minute bekijken en deze keer staat Scott Pilgrim vs. The World: The Game centraal. Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition is een 2D-beat ‘em up in arcade-stijl, welke is geïnspireerd door de Scott Pilgrim-stripboeken en films.

In de nieuwste Nintendo Minute is deze keer Anamanaguchi te gast, de band die de muziek voor de game heeft verzorgd.