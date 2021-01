[Review] Neoverse Trinity Edition

Vechten met kaarten.

Neoverse verscheen vorig jaar al op de pc en eerder deze maand kwam de titel onverwachts ook naar de Nintendo Switch. Deze deck-building game laat jou veel gevechten op een strategische manier aanpakken met behulp van allerlei kaarten die je kunt verzamelen. Dat moet natuurlijk wel jouw ding zijn, maar voor de fans van deze spellen kijk ik in deze review of het spel de moeite waard is.

Een verhaal?

In Neoverse speel je als één van de drie beschikbare personages, welke het tijdens een soort van crisis op moeten nemen tegen monsters om zo de wereld te redden. Het verhaal klinkt niet heel erg spannend en dat is het ook niet. Sterker nog, het had in dit geval net zo goed achterwegen gelaten kunnen worden. Spellen als Neoverse moeten het echter hebben van goed in elkaar zittende gameplay die ervoor zorgt dat je steeds terug wilt komen. En eerlijk is eerlijk, daar slaagt het spel wel in. Neoverse wist ervoor te zorgen dat ik telkens door bleef spelen, terwijl dit type spel niet per definitie mijn ding is. Hoe heeft de game dat voor elkaar gekregen?

Interessante gameplay

Terwijl het verhaal weinig verteld over de personages, onderscheiden deze zich wel door middel van honderden kaarten en unieke vaardigheden voor elk karakter. Zoals gezegd is Neoverse een card deck-building game, gevechten ga je dus aan door telkens kaarten te gebruiken. De truc zit hem dan in het goed inzetten van de juiste kaarten om zo gevechten te winnen. Wanneer je hebt gewonnen word je vervolgens beloond met nieuwe kaarten welke weer nieuwe vaardigheden geven. Je hebt kaarten die zorgen dat je jezelf verdedigd, kaarten die een aanval met een pistool uitvoeren maar ook kaarten die fysieke aanvallen doen. Het interessante hieraan is, is dat kaarten punten kosten om uit te voeren, terwijl je per ‘beurt’ maar een X-aantal punten hebt om te besteden. Zet je bijvoorbeeld jouw laatste punten in om een aanval te doen? Dan kan je best een probleem hebben aangezien je geen punten meer over hebt om een verdedigingskaart te gebruiken. De vijand zal jou dan tijdens zijn beurt veel harder raken.

Het is slechts één voorbeeld van het tactisch moeten gebruiken van de verschillende kaarten, immers vraagt elke vijand ook weer om een specifieke aanval en kunnen vijanden ook kaarten inzetten die zorgen dat jij ineens niet meer kan aanvallen of verdedigen. Doordat je kaarten ook weer kan combineren tot veel verschillende speciale effecten, zijn er bizar veel manieren om de game te spelen. Het spel verplicht je daar ook toe. Alleen maar simpele aanvallen doen en verdedigen? Daarmee zal je het misschien in het begin nog redden, maar later in de spel niet meer. Je zult dus moeten gaan ontdekken hoe je wél verder komt.

Neoverse werd op de PC enorm positief ontvangen door de goed in elkaar zittende gameplay, en op de Nintendo Switch is dat onveranderd. Gevechten blijven interessant en krijgen telkens nieuwe wendingen door de vele verschillende kaarten die jij én vijanden in kunnen zetten.

Tijdens de Adventure mode speel je door 15 verschillende ‘waves’ met vijanden, en een flink aantal eindbazen. De vijanden worden al snel sterker, maar het leuke is dat je ook betere en nieuwe kaarten krijgt waarmee je sterker wordt en veel meer kan. Dit principe zorgt ervoor dat het telkens leuk is om weer verder proberen te komen. Lukt dat even niet dan heb je misschien wel de verkeerde kaarten gebruikt of deze niet op de juiste manier ingezet. Het vinden van de juiste strategie kan best pittig zijn, maar ook erg leuk. Daarnaast is het nog mogelijk om items te kopen in de winkel, bijvoorbeeld items om jezelf te genezen. Deze kunnen je flink helpen tijdens de gevechten maar kosten wel weer wat. Je raad het al, geld om items te kopen verdien je door te vechten.

Audiovisueel

Terwijl de gameplay ijzersterk blijft op de Nintendo Switch, is dat op visueel gebied iets minder. Alles oogt op zich prima, maar écht indrukwekkend wordt het nooit. Eigenlijk is dat een gemiste kans omdat de game geen constant snelle en bewegende actie biedt. Daarnaast valt in het openingsfilmpje op dat er erg slordig is omgegaan met de kwaliteit. Kartelrandjes boven het scherm en pixels in het haar van personages laten zien dat de afwerking gehaast is gedaan. Het geluid doet verder wel zijn ding met een aantal interessante nummers die je tijdens de gevechten hoort, al worden die op den duur wel wat herhaald. Geluidseffecten zijn er, maar voegen niet bijzonder veel toe.

Conclusie

Neoverse moet jouw ding zijn, maar wanneer je dit type game leuk vindt zul je enorm veel plezier uit het spel halen. De gameplay is diepgaand en enorm interessant, mede door de enorme hoeveelheid kaarten die je kunt inzetten. Op visueel vlak is het misschien niet geweldig, de gameplay zorgt ervoor dat je hier redelijk makkelijk doorheen kunt kijken. Een onverwachte release die eigenlijk best erg leuk is!

Eindcijfer: 7,7