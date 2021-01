Dit zijn de Nintendo eShop-aanraders van de maand januari in 2021

Welke spellen worden er deze maand allemaal in het zonnetje gezet?

Elke maand verschijnen er flink wat nieuwe spellen in de Nintendo eShop, maar soms kan het best lastig zijn om zelf een keuze te maken uit al die leuke games. Om dit probleem tegen te gaan plaatst Nintendo aan het einde van elke maand een video op haar YouTube-kanaal. Hier zijn dan een aantal titels in te zien waarvan Nintendo vindt dat ze wat extra aandacht verdienen.

In deze video van de maand januari komen onder andere de spellen Down in Bermuda en Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition voorbij. Van beide games hebben wij een review geschreven. Mocht je deze willen lezen hoef je alleen maar op de naam van die game te klikken. Er zal dan een nieuw tabblad worden geopent met de door jouw gekozen review.

Ben je benieuwd naar alle titels die deze maand in het zonnetje worden gezet? Bekijk dan onderstaande video.