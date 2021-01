Deze 2.5D platformer komt later dit jaar naar de Switch

RAION games heeft Datenshi aangekondigd voor de Switch, een nieuwe 2.5D action platformer met cyberpunk en Japanse invloeden. De game wordt later dit jaar op de Switch verwacht. Een trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

Datenshi speelt zich af in een cyberpunk achtige wereld, waar veel Japanse tradities de boventoon voeren. De wereld wordt geregeerd door de grote bedrijven, waarbij de regeringen van landen niets anders dan poppen in een groter spel zijn. één man heeft zich hierbij tot almachtige heerser verklaard: de Tech-Ceasar. Het is inmiddels 10 jaar geleden sinds zijn bedrijf de allergrootste werd, waarbij ze hun vijanden zorgvuldig uit de weg hebben geruimd en een totalitair regime hebben gecreëerd. Jij speelt Shoku, een krijger wiens vriend is ontvoerd. Niets houd je dan ook tegen om de demon in jouw – Datenshi- te ontwaken en het gevecht op te nemen tegen het corrupte regime.