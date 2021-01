[Release Radar] Uitgelichte releases week 5

Zin in een leuke nieuwe RPG? Komende week is jouw week!

Ook in 2021 kan je weer genieten van deze wekelijkse rubriek waarin de leukste games van de komende week uitgelicht worden. We bekijken elk spel aandachtig en zorgen dat de beste releases de aandacht krijgen die ze verdienen. Neem vooral een kijkje en laat ons weten welk spel jij niet wilt missen komende week.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Blue Fire

Verschijnt op: 4 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

In Blue Fire ga je op reis door het koninkrijk Penumbra, om achter geheimen te komen van dit vergeten land. Zo ga je op ontdekking in tempels en krijg je vreemde missies om bepaalde items te kunnen verzamelen. Helemaal verlaten is dit land niet, er zijn namelijk een heleboel vijanden die jou hier niet willen hebben.

Haven

Verschijnt op: 4 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Samen is dit liefdesstel gevlucht naar een verloren planeet zodat ze samen kunnen blijven. Haven is een RPG over liefde en vrijheid. Ze proberen zich te vestigen en moeten de planeet onderzoeken om materialen te vinden voor hun schip en om dingen te maken. Vecht samen tegen wat jullie uit elkaar dreigt te trekken en overleef dag tot dag in dit spel met prachtige atmosfeer.

Re:ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne

Verschijnt op: 5 februari 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Hoofdpersonage Subaru krijgt vlak nadat hij een nieuw leven in een andere wereld begon een brief van een afgezant, die zijn hele wereld weer op zijn kop zet. Dit spel speelt zich af halverwege seizoen 1 van de anime-serie. Volg een prachtig verhaal en geniet van deze RPG vanaf 5 februari.