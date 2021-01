Launch trailer Sword of the Necromancer

Wat zou jij doen om je geliefden te redden?

Sword of the Necromancer, een dungeon crawler RPG met roguelike elementen, is vanaf vandaag beschikbaar voor de Switch. Om dit te vieren is er een launch trailer online gezet. Deze launch trailer kun je hieronder bekijken.

In Sword of the Necromancer speel jij een personage genaamd Tama die het zwaard van de Necromancer gebruikt om haar verslaande vijanden weer tot leven te wekken. Deze vechten dan aan haar zijde, waardoor ze de dieptenvan de dungeon kan bereiken. Dit doet ze om genoeg kracht te verzamelen om haar geliefde Koko weer tot leven te wekken. Creëer een leger aan monsters, verzamel wapens en relics en versla iedereen die in je weg staat.