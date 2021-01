Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy krijgt launch-trailer

Help jij Ryza om haar kunst van alchemie te verbeteren?

Vandaag is Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, het vervolg op Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secred Hideout, uitgekomen. Dit spel speelt zich drie jaar na het eerste deel af. Ook in dit spel speel je weer als Ryza, een jong meisje die de kunst van alchemie wil leren. Samen met oude bekenden en nieuwe personages ga je op ontdekkingstocht en kom je steeds meer te weten over oude legendes.

Om de release van dit spel te vieren, is er vandaag een nieuwe launch-trailer uitgebracht. Deze launch-trailer kun je hieronder bekijken. Ben je verder benieuwd of wij over dit tweede deel net zo enthousiast waren als over het eerste deel? Lees dan hier onze review.