Subnautica en Subnautica: Below Zero krijgen een fysieke release

Subnautica krijgt een fysieke release.

Eerder werd bekend gemaakt dat Subnautica binnenkort ook op de Nintendo Switch te spelen was. Er werd een releasedatum geschat voor begin 2021. Een precieze datum is nog niet bekend, wel is er ander nieuws; naast een downloadbare versie krijgt het spel ook een fysieke versie.

Subnautica en Subnautica: Below Zero is al een aantal jaar te spelen op pc en er is heel lang aan gesleuteld met allerlei nieuwe functies en updates. In januari 2019 kwam ook een nieuw verhaal uit van het spel; Subnautica Below Zero. Je speelt als enige overlevende van een crash op een andere planeet. Om te overleven moet je dingen verzamelen, bouwen en een weg naar huis zien te vinden. Het is vooral bekend geworden door de serie die YouTuber JackSepticEye (en meerdere) over het spel heeft gedaan. Beide titels worden als bundel in de fysieke editie verkocht.

Benieuwd naar Subnautica? Bekijk hieronder een trailer!