Nieuwe trailer Spacebase Startopia

Maak een ruimtelijk utopia

Kalypso Media heeft een nieuwe trailer online gezet voor Spacebase Startopia, hun construction managment simulatie game. De trailer kun je hieronder bekijken. In de trailer wordt de release datum genoemd voor andere platformen, maar de Switch release blijft helaas nog even vaag. Die staat gepland voor later dit jaar.

In Spacebase Startopia beheer jij een enorm Ruimtestation, met als doel dit om te toveren tot een ruimtelijke utopia. Hiervoor zul jij al je managment skills moeten inzetten, want er moeten dagelijks diverse keuzes worden gemaakt. Onder het toeziend oog van de boordcomputer probeer je dit natuurlijk zo goed mogelijk te doen, maar pas op, want de beruchte ruimte piraten zullen er alles aan doen om jou het leven zuur te maken!