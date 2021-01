Nieuwe trailer Persona 5 Strikers toont verschillende personages

Maak kennis met de personages uit de game!

Kijk jij al uit naar Persona 5 Strikers voor de Nintendo Switch? De game komt eind volgende maand naar Nintendo’s hybride console en vandaag is er ook een nieuwe “The Phantom Thieves Strike Back”-trailer vrijgegeven. De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken en laat verschillene personages uit het spel zien.

Persona 5 Strikers is een vervolg op het populaire Persona 5. In de game zal je weer de straten van Tokyo verkennen en zul je weer naar de vervormde Metaverse gaan. De gameplay is net wat anders dan het origineel: in plaats van turn-based RPG zul je nu moeten vechten in een Warriors-style. Bekende elementen zoals de Ambush en de All-out Attack keren terug in het spel. Je kunt als Joker spelen, maar ook andere leden van de Phantom Thieves zoals Ann, Makoto en Morgana.