Immortals Fenyx Rising krijgt demo en eerste DLC-pack

Verken een nieuw gebied in het eerste DLC-pack Een Nieuwe God.

Afgelopen december kwam Immortals Fenyx Rising uit. In deze game, volledig gebaseerd op de Griekse mythologie, speel je als Fenyx. Het is aan jou om de Griekse goden en Olympus te redden. Vandaag heeft Ubisoft echter bekendgemaakt dat je vanaf vandaag een demo kunt downloaden op diverse platformen waaronder op de Nintendo Switch. Deze demo speelt zich af op een archipel speciaal ontwikkeld voor de demo. Wel is deze archipel gebaseerd op het gebied van Aphrodite.

Ook kondigde Ubisoft in november vorig jaar een Season Pass aan voor Immortals Fenyx Rising. Deze Season Pass bestaat uit drie delen en het eerste deel, Een Nieuwe God, is vanaf vandaag te spelen. Dit nieuwe avontuur speelt zich af in Olympos Palace. Jij moet de Trial of the Olympians overwinnen door diverse kluizen te verkennen. Dit eerste DLC-pack is ook los verkrijgbaar voor €14,99.