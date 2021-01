[Review] The Unexpected Quest

Is deze nieuwe management-game de moeite waard?

The Unexpected Quest is een spel van uitgeverij OverGamez waarbij management en strategie erg belangrijk zijn. Met jouw volle vrachtschip strandt je op een eiland, terwijl je net op weg terug was naar jouw eigen land. Op dit eiland is van alles te doen, te bouwen en er zijn zelfs anderen die je kan helpen of waarmee je moet vechten. De eilandbewoners hebben namelijk hun eigen probleem: een zombie-Apocalyps. Het spel doet heel erg denken aan bijvoorbeeld The Settlers en Warcraft 3. Of The Unexpected Quest ook een aanrader is, dat lees je in deze review.

Natuurlijk ben je om te beginnen gestrand op een eiland

Wanneer je start wordt in het kort uitgelegd hoe het spel werkt: door te onderzoeken, te verzamelen, te vechten en te bouwen. Daarnaast kan je quests doen en magie gebruiken.

Er zijn 8 hoofdstukken om te spelen, wat samen een verhaal vormt van een crew die is gestrand op dit eiland overgoten met zombies. Door opdrachten te doen voor eilandbewoners kunnen ze steeds een stukje verder komen om dit onverwachte avontuur te kunnen overleven.

Door voorwerpen te vinden zoals voeding en hout, is het mogelijk om iets te bouwen of nieuwe paden te vinden. Ook kan je goud vinden of verdienen door quests te doen of tegenstanders te verslaan. Met de materialen is het mogelijk om op bepaalde plekken gebouwen te plaatsen, zoals huizen om meer bewoners te kunnen krijgen, barakken om soldaten te hebben en een molen voor eten.

Op den duur kom je wat verder in het spel en zijn de levels ook groter, wat een stuk leuker is om te doen en uit te zoeken. Als je aan de ene kant van het level niet verder kan, heb je misschien aan de andere kant iets belangrijks gemist. Er zijn natuurlijk zeker meer van dit soort spellen, maar The Unexpected Quest heeft zijn eigen sfeer, dat is leuk om te ervaren.

Pak je leesbril er maar bij

Wanneer je het spel opstart zie je al gelijk dat het een pc-game is van origine, de besturing is hier ook naar: met je pijltje moet je bijvoorbeeld op voorwerpen klikken om de op te pakken. Dit is niet altijd even makkelijk, omdat alles heel erg klein is! Als je wat minder kan zien is dit dus ook echt geen game voor jou.

Wat mij eigenlijk niet gelijk opviel, omdat ik eerst in handheld mode speelde, is hoe klein de letters zijn wanneer je dit spel op tv wilt spelen. Er komen vrij grote lappen tekst voorbij die bij de quests horen, deze zijn erg lastig leesbaar op een afstand. Dus het advies is zeker om dit spel in handheld te spelen wanneer je van plan bent hem aan te schaffen.

Vermakelijk

Tussen de levels door krijg je korte filmpjes te zien, deze zorgen dat alles goed doorloopt qua verhaal. De gesprekken bestaan uit poppetjes die met hun handen zwaaien en geluiden mompelen, verwacht dus geen prachtig ingesproken teksten. Overigens past deze manier goed bij de rest van het spel. Dit geldt ook voor de overige geluiden en muziek, alles is goed op elkaar afgestemd. De grafische vormgeving is ook leuk om te zien en er is veel detail in de levels aangebracht. Er zijn 8 levels en je kan als gemiddelde speler jezelf zeker een uurtje of 8-10 vermaken met dit spel.

Conclusie

The Unexpected Quest is een vermakelijk spelletje: je bent bezig met het managen van een groep mensen die zijn aangespoeld op een eiland overgoten met zombies. De eilandbewoners vragen regelmatig jouw hulp. Daarnaast is het van belang om materialen en geld te verzamelen, zodat je gebouwen kan maken, paden vrij kan maken en de groep kan uitbreiden met nieuwe leden. Het is een managementspel waarbij je soms even goed moet nadenken hoe je het beste verder kan komen. Het geluid en beeld zijn goed afgestemd op het soort spel. Het nadeel is dat het van origine een pc-game is, waardoor de besturing soms een beetje onhandig aanvoelt en de tekst enkel goed te lezen is wanneer je handheld speelt (of een gigantische tv hebt).

Eindcijfer: 6,9