[Prijsvraag] Win Golden Force voor de Switch

Maak kans op dit pareltje onder de moderne retro-platformers!

Afgelopen week kon je onze review van Golden Force al lezen. Een game die tussen de moderne retro-platformers een pareltje te noemen is, aldus Mitchell. Golden Force is een platform-actie game uit het brein van Storybird Games en is gegoten in een 16-bit sausje. Lijkt jou dat helemaal te gek? Dan hebben we goed nieuws voor je. In samenwerking met No Gravity Games mogen we namelijk een downloadcode van Golden Force verloten!

Kans maken op deze toffe platformer is simpel. Laat hieronder weten waarom jij de game zou willen winnen. Meedoen kan tot en met 1 februari. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.