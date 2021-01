[Preview] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Onze eerste indruk van Super Mario 3D World + Bowser's Fury lees je hier!

Begin september vorig jaar werd bekendgemaakt dat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury naar de Nintendo Switch komt. Toen dit nieuws naar buiten kwam, was ik meteen erg enthousiast. Dit komt omdat ik Super Mario 3D World nooit heb kunnen spelen. Bovendien heeft de Switch-versie ook nog een gloednieuw avontuur en zijn er een paar extra functies aanwezig. Nintendo heeft ons vroegtijdig de kans gegeven om alvast met Super Mario 3D World + Bowser’s Fury aan de slag te gaan. Wat is mijn eerste indruk van zowel Super Mario 3D World als Bowser’s Fury? Je leest het in deze preview.

Super Mario 3D World

Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat Super Mario 3D World voor het eerst op de Wii U verscheen in 2013. Ondanks dat de Wii U dus al een lange tijd geleden op de markt kwam, ziet het spel er nog steeds verbazingwekkend goed uit op de Switch. De game oogt namelijk erg scherp en de kleuren springen van het scherm. Bovendien is de besturing erg simpel voor iemand die vaker 3D Mario-spellen heeft gespeeld, waardoor Super Mario 3D World voor vele gamers erg toegankelijk zal zijn.

Meteen als je het eerste level inspringt krijg je de keuze uit vier personages. Uiteraard is Mario van de partij, maar je kunt ook spelen als Luigi, Toad of princess Peach. Elk personage heeft trouwens zijn of haar eigen vaardigheden: zo kan Luigi iets hoger springen, Toad iets sneller rennen en Peach rent iets langzamer, maar kan dan wel weer wat langer in de lucht zweven. Mario heeft geen speciale vaardigheden, maar is daarom de uitstekende optie om als mee te spelen als je weinig ervaring hebt.

Ik heb de levels van de eerste paar werelden al mogen spelen en wat ik ben er nu al enorm van aan het genieten. De levels zitten goed in elkaar, ze zijn een genot om doorheen te lopen en bovendien ook nog eens erg divers. Dit komt mede door de power-ups en verzamelobjecten, zoals groene sterren en stempels, die er zijn. Meteen in het eerste level is er al een superbel te vinden. Als je deze power-up oppakt verandert je personage in een kat en kun je onder andere op muren klimmen. Bovendien zijn veel objecten in de omgeving in de vorm van een kattenhoofdje wat een erg leuk detail is. Het derde level van wereld vier, waarin je als meerdere Mario’s speelt, vond ik écht geweldig. De dubbele kers power-up die je hier moest gebruiken zorgt er namelijk voor dat er een exacte kopie van het personage wordt gemaakt. De bedoeling is dan om meerdere personages in de gaten houden als je beweegt, wat zorgt voor een leuke uitdaging. Tevens was er in dit level ook een ander element toegevoegd, waardoor dit tot nu toe het leukste level was die ik heb gespeeld. Ik ben zeer benieuwd naar wat de rest van de werelden en levels nog te bieden heeft en of het misschien nog iets moeilijker gaat worden. Tot nu toe is het namelijk nog niet heel ingewikkeld, al merkte ik wel dat de derde wereld al iets lastiger was dan de eerste en tweede wereld.

Buiten de reguliere levels om heb ik ook al een speciale eindbaas verslagen. In andere spellen probeer je vaak browser te verslaan, maar in dit geval waren het een soort wormen. Ik zal niet te veel verklappen, maar om deze eindbaas te verslaan moest je op een originele manier de eerder genoemde superbel gebruiken. Ook zijn de Captain Toad’s Adventure-levels weer aanwezig. In deze levels moet je proberen alle groene sterren te verzamelen zonder dat je kunt springen, waardoor je goed moet kijken hoe het level in elkaar zit. Tot nu toe waren de Captain Toad-levels nog niet heel ingewikkeld, maar zeker wel enorm vermakelijk.

Eén van de nieuwe functies is de online multiplayer-modus, welke ik samen met twee andere spelers heb kunnen uitproberen. Deze nieuwe toevoeging kan in totaal met maximaal vier spelers gespeeld worden. Nu zal je je misschien afvragen of er een paar speciale levels zijn ontworpen, maar dat is niet het geval. Je kunt namelijk in de volledige wereld van de persoon waarbij je te gast bent ieder level spelen. Het is ontzettend leuk om met meerdere mensen door levels te lopen en eventuele missende sterren of stempels te verzamelen waardoor je nóg meer plezier kunt hebben met z’n allen.

Bowser’s Fury

Dan zijn we nu aangekomen bij het andere deel van de game. Jammer genoeg heb ik nog niet heel lang met dit nieuwe Bowser’s Fury-avontuur aan de slag kunnen gaan, maar toch is er in deze korte tijd al enorm veel gebeurd en is me al het een en ander opgevallen. Wat je namelijk meteen merkt is dat je de camera, in tegenstelling tot Super Mario 3D World, 360 graden rond kunt draaien en dat het lijkt alsof het één grote open wereld is in plaats van aparte levels. Ook zie je dat Bowser-Junior met je mee vliegt.

Het avontuur begint op Kattenbelbeach. Hier krijg je de missie om een vuurtoren te laten schijnen welke bovenop dat eiland te vinden is. Deze vuurtoren kun je laten schijnen door kattenzonnen te verzamelen, welke op verschillende plekken zijn te vinden. Toch kun je ook op een andere manier aan kattenzonnen komen. Op en rondom het eiland zijn namelijk kattenzonstukjes verstopt. In principe werken deze stukjes hetzelfde als een kattenzon, maar je zult er eerst vijf van moeten vinden om er één grote kattenzon van te maken.

Als je uiteindelijk vijf kattenzonnen hebt weten te bemachtigen kun je de zogenoemde gigabel wakker maken. Deze gigabel kun je dan vervolgens aanraken waardoor er iets heel bijzonders gebeurd. Mario veranderd dan namelijk in Giga-Kat-Mario, waarnaar je in gevecht gaat met Furie-Bowser hemzelf! Helaas zal het nog best een moeilijke opgave worden om kattenzonnen te verzamelen, want zo nu en dan komt Furie-Bowser tevoorschijn. Gelukkig krijg je hiervoor wel een soort van waarschuwing. Op een gegeven moment gaat het namelijk stormachtig regenen en wordt de muziek een stuk minder vrolijk. Als dat gebeurt weet je dat Furie-Bowser je bijna aan gaat vallen. Je kunt trouwens ook goed kijken naar het schild van Furie-Bowser. Deze komt namelijk langzamerhand naar de boven zodat je zelf een beetje in kunt schatten wanneer het gevaar op de loer ligt.

En toen was de rust voorbij

Furie-Bowser zal zich uiteraard niet voor eeuwig schuil houden en komt op een moment recht voor je neus te staan waardoor je weet dat de sensatie is begonnen. Er vallen namelijk allemaal meteoren uit de lucht en komen er vele vuurballen en vuurstralen uit Furie-Bowser’s mond. Om Furie-Bowser weg te jagen kun je op het moment dat je hem ziet staan een kattenzon aanraken waardoor het licht van de vuurtoren in zijn gezicht schijnt. Mocht er geen kattenzon in de buurt zijn, blijf dan vooral rustig en zoek eventueel een plek om te schuilen. Gelukkig laat Furie-Bowser je na enige tijd wel met rust wat toch een fijne gedachte is als je even geen kattenzon kunt vinden.

Tijdelijke conclusie

Zoals je in deze preview hebt kunnen lezen ben ik tot nu toe al zeer enthousiast over Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Zover ik nu kan zien is Super Mario 3D, zelfs na vele jaren later, nog steeds een goed en zeer vermakelijk spel. Ook is het leuk dat Nintendo een gloednieuw avontuur heeft toegevoegd in de vorm van Bowser’s Fury. Het is alleen nog even afwachten of dit avontuur groot en speciaal genoeg is voor mensen die Super Mario 3D World al eerder hebben gespeeld.