Mario Kart Tour krijgt Cat Tour trailer

Hey kitty girl! It's your world!

Het begin van een nieuwe tour is vandaag aangebroken en het thema van deze tour is katten! Zowel Peach als Toad hebben hun beste katten pakjes aangetrokken en scheuren voorbij hun competitie in hun roze pluizige auto.

In de trailer zie je deze katjes in actie, terwijl ze over de donut velden racen. Bekijk de Mario Kart Tour – Cat Tour trailer hieronder:

Heb jij laatst nog Mario Kart Tour gespeeld? Wat vindt je van dit soort evenementen? Laat het ons weten in de reacties!