Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy krijgt maar liefst 50 minuten aan Engelse gameplay beelden

Ben je nog aan het twijfelen om het spel te kopen? Lees snel verder!

29 januari komt de sequel van de eerste Atelier Ryza in het Westen uit. In dit spel speel je als een jong meisje die beter wilt worden in de kunst van alchemie. Net zoals veel andere Atelier-spellen kun je wederom in dit spel ook een heleboel craften verwachten. Zo moet je ingrediënten verzamelen door middel van het verslaan van monsters en een wat minder gewelddadige manier: het plukken van planten. Natuurlijk is dit nog maar de top van de ijsberg als het over de content gaat die je in Atelier Ryza 2 kunt vinden, maar het geeft alvast een goed beeld van wat je kunt verwachten.

In onderstaande video wordt er een heleboel gameplay getoond. Ben je benieuwd of Atelier Ryza 2 iets voor je is? Dan is dit de perfecte manier om erachter te komen! Kijk je mee?

Heb jij al eens een Atelier game gespeeld? Wat vond je ervan? Laat het ons weten in de reacties!