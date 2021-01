Animal Crossing Sanrio amiibo kaarten komen eindelijk terug voor een rerelease

Deze Sanrio amiibo karten zijn eindelijk, na een lange tijd, weer normaal te krijgen

Animal Crossing heeft een heleboel amiibo’s in allerlei vormen en maten. Denk hierbij aan een heleboel kaarten waar alle inwoners en speciale karakters opstaan. Hiernaast heeft het spel ook een hele reeks aan ”normale” amiibo’s, die super schattige figuurtjes bevatten van een paar Animal Crossing personages.

In Animal Crossing: New Leaf waren er ook speciale amiibo kaarten waarbij een bus van een bepaalde inwoner afgebeeld was met complete inrichting. Als je deze amiibo kaart dan vervolgens zou scannen, zou de desbetreffende inwoner naar je kamp toekomen en kon je de inrichting van de inwoner overkopen met speciale coupons en zelf gebruiken.

Het is opmerkelijk om deze set nu uit te brengen, aangezien Animal Crossing: New Horizons deze kaarten nog niet in zijn geheel ondersteund. Je krijgt tenslotte alleen een van de zes posters als je deze nu in Animal Crossing: New Horizons scant. Wellicht dat dit in de Maart update gaat veranderen?

Er zijn zes kaarten in totaal waarvan elke kaart in het teken staat van een bepaald Sanrio personage. Je kunt hieronder een overzicht van alle Sanrio kaarten vinden.

Ga jij deze Sanrio kaarten al direct kopen? Of wacht je liever op een eventuele aankondiging in Maart waarbij ze wellicht bruikbaar worden voor Animal Crossing: New Horizons? Laat het ons weten in de reacties!

Op 26 maart komen deze kaarten uit in zowel Noord Amerika als in verschillende Europese (web)winkels en zullen 5,99 euro gaan kosten.